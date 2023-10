Der Sparkurs hat an der Feuerwehrschule zu einem Zustand geführt, der bei den Mitarbeitern und Feuerwehren an der Basis für großen Unmut sorgt. Unter anderem ist ein Ausbildermangel entstanden. Durch den kommt es häufiger vor, dass Fortbildungskurse ausfallen. Dem Kreisbrandmeister des Burgenlandkreises, Silvio Suchy sind mehrere Fälle bekannt, in denen kurzfristig Kurse abgesagt werden mussten.

Ausbilder wandern ab, Stellen unbesetzt

Das führe zu Frust in den Freiwilligen Wehren. "Im letzten Jahr hatte ich gesagt, der ehemalige Leuchtturm IBK ist mittlerweile ein Teelicht. Und das fängt jetzt schon zu flackern", so Suchy im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT. Es müsse dringend Lehrpersonal gebunden werden, sonst drohe in Sachsen-Anhalts Feuerwehren ein mächtiges Problem. 2022 fiel mehr als jede sechste geplante Lehrveranstaltung aus. 2023 steuert das Institut auf eine ähnliche Ausfallquote zu.

Immer mehr Ausbilder wandern ab. Bildrechte: MDR/Annette Schneider-Solis

Andere Bundesländer, etwa Sachsen und Thüringen, haben zuletzt stark in ihre Feuerwehrschulen investiert und werben gut ausgebildete Fachkräfte aus Heyrothsberge ab. Noch attraktiver ist für die Ausbilder der Schritt in die Berufsfeuerwehren. Hier gibt es höhere Zulagen, höhere Zuschüsse zu medizinischen Kosten und eine deutlich frühere Pensionierung ist bereits mit 60 Jahren möglich. Aktuell sind am IBK 13 Stellen unbesetzt.

Zukunftskonzept – Wie viel ist wirklich möglich?