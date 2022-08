Bernburg Nach Fischsterben: So will Solvay zukünftig Havarien verhindern

Hauptinhalt

Angler haben in der Saale bei Bernburg in Sachsen-Anhalt tausende tote Fische entdeckt. Ursache ist möglicherweise eine Havarie in einem Unternehmen. Die Firma hat nun einen umfangreichen Maßnahmenkatalog präsentiert, um einen solchen Unfall in Zukunft ausschließen zu können.