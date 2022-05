Es geht jedoch auch anders: In einigen Gemeinden Sachsen-Anhalts ist der Flächenverbrauch in der vergangenen Jahren gesunken. Hier spielen häufig sogenannte Renaturierungsprozesse eine Rolle. Als Renaturierung bezeichnet man die Wiederherstellung von Natur. So können beispielsweise bereits genutzte Industrie- und Gewerbeflächen wieder einer natürlichen Nutzung zugeführt werden. Dabei muss es sich nicht um die Wiederherstellung der zuvor bestandenen Natur handeln, es kann am selben Standort auch ein neues Stück Natur entstehen.

Wie zeit- und kostenaufwendig dieser Prozess ist, hängt vor mehreren Faktoren ab. Eine einzelne Blumenwiese beispielsweise entsteht deutlich schneller als ein ganzer Wald oder ein Gewässer. Zudem spielen der jeweilige Standort und mögliche Bodenkontaminationen eine Rolle. Die Landesregierung Sachsen-Anhalts glaubt, dass Renaturierung ein zielführendes Instrument sein kann, um den Flächenverbrauch zu reduzieren.

Renaturierung in Harbke: Der Lappwaldsee

Die Gemeinde Harbke im Landkreis Börde an der Grenze zu Niedersachsen hat ihre Siedlungs- und Verkehrsfläche von 2016 bis 2020 um rund 7,6 Prozent reduziert. Dort sind 36 Hektar einer Tagebaufläche zu einem Gewässer geworden. Konkret wurden und werden die ehemaligen Tagebaue Helmstedt und Wulfersdorf durch Flutung zum Lappwaldsee, der dann zwischen der Gemeinde Harbke in Sachsen-Anhalt und der Stadt Helmstedt in Niedersachsen liegt. Dieses Projekt soll zukünftig große touristische Bedeutung für die Region haben, wenn der 420 Hektar große See als Bade- und Freizeitgewässer genutzt werden kann.

Dass der See touristisch genutzt wird, da können noch einige Jahre oder Jahrzehnte vergehen. Das ist das Problem an der ganzen Geschichte. 2032 sollte der See fertig sein, da steht aktuell ein Fragezeichen dahinter. Werner Müller, Bürgermeister von Harkbe und stellv. Vorsitzender des Planungsverbands Lappwaldsee

In Harbke ist der Boden durch die frühere industrielle Nutzung noch sauer und wird das noch länger bleiben. Aktuell beträgt der für die Freigabe wichtige pH-Wert 4. Bis das Wasser für Badegäste gut genug und damit auch für die Tier- und Pflanzenwelt wieder ausreichend ist, sollte es einen Wert von 7 erreichen.

Tagebau-Seen können Umwelt belasten

Die Flutung als Renaturierungmittel ist laut NABU nur stellenweise sinnvoll und hängt davon ab, wie wasserreich die Region ist. So können Tagebauseen die Umwelt sogar belasten. Gerade im Süden Sachsen-Anhalts ist die Wassermenge im Oberflächen- und Grundwasser zu gering, um dort Tagebaue zu fluten. In trockenen Regionen bedeutet ein Tagebausee, so Naturschutzreferent Otte vom Naturschutzbund, weitere Wasserverluste.

In der Region um Harbke sei genug Wasser vorhanden, sodass ein Tagebausee nicht zusätzlich umweltbelastend wäre. Durch die Zufuhr von Wasser aus anderen Gewässern steigt im zukünftigen Lappwaldsee gerade der Wasserpegel. Dadurch wird laut Bürgermeister Müller auch die Wasserqualität reguliert und verbessert. Wenn der See fertig ist, seien Ruhezonen für die Tierwelt geplant, so Müller. Auch der Landkreis Börde hofft, dass der See sich zu einem überregionalen Rastplatz für Zugvögel entwickelt.

Sinnvoller als Flutung: Stillgelegte Tagebaubiotope

Stillgelegte Tagebauen, die nicht geflutet werden, sind aus Naturschutzsicht allerdings oftmals noch deutlich wertvoller und schützenswerter.

Tagebauseen können stellenweise gut sein auch für die Erholungsfunktion, aber sind naturschutzfachlich gesehen meistens nicht so interessant. Marcel Otte, Naturschutzreferent beim NABU Sachsen-Anhalt

Viele Arten sind auf offene Sandflächen angewiesen. Bei natürlich verlaufenden Flüssen würde durch Hochwasser am Uferbereich offener Boden frei werden und damit ein solches Biotop entstehen. Die meisten Flüsse werden allerdings begradigt, weshalb solche Lebensräume in Deutschland natürlicherweise kaum noch vorhanden sind. In alten Tagebauflächen sind durch menschlichen Einfluss vielerorts solche Biotope entstanden, in denen jetzt bedrohte Insektenarten leben.