Nun steht die Uni-Blutbank also nur noch an zwei Tagen in der Woche für Spenderinnen und Spender offen. An diesen Tagen kommt das DRK mobil mit Equipment und Personal nach Magdeburg. "Für die Spenderinnen und Spender ändert sich nicht viel", so Sprecher Baulke. "Wir machen das Gleiche, was vorher die Uniklinik gemacht hat."