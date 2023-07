Wolfgang Beck, Staatssekretär im Gesundheitsministerium, verwies bei MDR SACHSEN-ANHALT am Dienstag auf das aktuelle Krankenhausgutachten. Demnach gibt es in einigen Regionen des Landes die Tendenz zur Unterversorgung. Das Krankenhaus in Seehausen müsse also als leistungsfähiger Standort in der Altmark erhalten bleiben.