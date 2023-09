Wegen der aktuell sommerlichen Temperaturen verlängern einige Freibäder in Sachsen-Anhalt ihre Saison. Das hat eine Recherche von MDR SACHSEN-ANHALT ergeben. So bleibt das Dessauer Waldbad nach Angaben des Betreibers mindestens bis Ende September offen. Das Volksbad Roitzsch im Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat noch bis einschließlich Sonnabend geöffnet. Das Strandbad Sandersdorf im Landkreis Anhalt-Bitterfeld will öffnen, solange das Wetter schön ist.