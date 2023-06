Merseburg soll eine neue Schwimmhalle bekommen. Dazu hat der Stadtrat in der Kreisstadt des Saalekreises eine Grundsatzentscheidung getroffen. Auch wenn bis zum tatsächlichen Bau wohl noch ein paar Jahre ins Land gehen werden, sagte Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr.

Mit der Entscheidung für den Standort könne man nun zu planen beginnen und einen Architekturwettbewerb ins Leben rufen. Außerdem will die Stadtverwaltung nach möglichen Investoren Ausschau halten. Die geplante neue Schwimmhalle soll später auch von Schulen und Vereinen genutzt werden.

Nach einer Standortvariantenprüfung wurde als optimaler Standort das Grundstück Wilhelm-Liebknecht-Straße/Rainer-Zille-Straße/Lauchstädter Straße vorgeschlagen. Die unbebaute Fläche liegt am Bahnhof Merseburg in der Innenstadt. Eine Schwimmhalle hier wäre also bestens erreichbar, sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch zu Fuß. Die Stadträte haben dem Vorschlag zugestimmt.