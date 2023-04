Die kleine Pfütze im Becken unter der Rutsche hat grüne Algenränder. Ein paar tote Fliegen liegen auf dem Fußboden. Auf einem Schreibtisch liegt die leere Teilnehmerliste für Schwimmkurse. Die Jahreszahl "2017" steht darauf. Ansonsten ist alles blitzblank. Ein unglaublicher Eindruck sei das, sagt Ronald Fiebelkorn, der Bürgermeister der Stadt Oberharz am Brocken, zu der Benneckstein gehört.

"Wenn man das von innen so sieht, könnte man denken, wir lassen morgen Wasser rein und machen wieder auf", schildert Fiebelkorn seinen Eindruck, als er am Rand des leeren Schwimmbeckens steht. Doch er weiß auch: Es gibt Schäden am Dach. Deshalb musste das Bad 2017 schließen, und auch weil die Betriebskosten dem ohnehin mageren Stadtsäckel enorm zusetzten.