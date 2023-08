Auch im Heidebad am südlichen Rand der Dölauer Heide in Halle habe das Wetter verrückt gespielt. "Regen, Unwetter, Hitzewellen – der Sommer 2023 war nicht langweilig", hieß es in einer Mitteilung des Betreibers.

Das locke auch in der "Nichtbadesaison" Ruhesuchende an. Für den bevorstehenden Herbst kündigte Nobel wieder ein Oktoberfest und eine Halloween-Party am Heidesee an.