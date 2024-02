Sachsen-Anhalts Regierung will zugezogene Kinder und Jugendliche vermehrt von externen Bildungsträgern unterrichten lassen. Das hat Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) am Dienstag in Magdeburg mitgeteilt. Das Land reagiere damit auf einen starken Anstieg der Zahlen zugewanderter Minderjähriger in den vergangenen Monaten. An einigen Standorten im Land seien die Aufnahmekapazitäten der Schulen deshalb überschritten, so Feußner. Das betreffe insbesondere Sekundar- und Gemeinschaftsschulen.