Der Präsident des Landkreistages Sachsen-Anhalt, Götz Ulrich (CDU) sagte, dass die Landkreise das einheitliche Verfahren zur Einführung der Bezahlkarte begrüßen: "Damit ist gewährleistet, dass in Sachsen-Anhalt kein 'Flickenteppich' entsteht. Wir werden das Innenministerium mit den praktischen Erfahrungen in unseren Ausländer- und Sozialbehörden tatkräftig unterstützen, damit der Zeitplan eingehalten wird." Auch der Präsident des Städte- und Gemeindebundes Sachsen-Anhalt, Andreas Dittmann (SPD), hob das einheitliche Vorgehen hervor: "Uns ist wichtig, dass es mindestens im Land nicht zu einem Flickenteppich unterschiedlicher Lösungen kommt."

Mit der Bezahlkarte sollen Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ihre Leistungen künftig als Guthaben auf einer Chipkarte erhalten – ähnlich einer EC-Karte. Die Nutzung wird jedoch bestimmten Einschränkungen unterliegen: Mit der guthabenbasierten Karte sollen beispielsweise keine Überweisungen ins Ausland und auch keine Überziehungen möglich sein. Bargeldabhebungen sollen auf das rechtlich zwingend gebotene Minimum beschränkt werden. In Sachsen-Anhalt soll die Bargeldfunktion auf 50 Euro begrenzt werden.

Sozialleistungen für Asylbewerber Alleinstehene Asylbewerber haben derzeit Anspruch auf insgesamt 460 Euro im Monat. In Erstaufnahmeeinrichtungen erhalten Geflüchtete davon höchstens 204 Euro als "Taschengeld". Hinzu kommen Sonderleistungen bei Krankheit oder Schwangerschaft. Asylbewerber erhalten damit rund 18 Prozent weniger Sozialhilfe als Deutsche und Flüchtlinge aus der Ukraine. Sobald sie als Geflüchtete anerkannt werden, erhalten die Betroffenen das volle Bürgergeld. Dazu kommen bei einer Wohnung Hilfen für Miete und Heizung sowie eine eingeschränkte Krankenversorgung. Nach 18 Monaten haben Asylbewerber Anspruch auf sogenannte Analogleistungen, die weitgehend der Sozialhilfe gleichgestellt sind. Die Frist von 18 Monaten soll nach den Beschlüssen von Bund und Ländern vom November künftig auf drei Jahre verlängert werden. Mediendienst Integration, gekürzt

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) dringt währenddessen auf ein Bundesgesetz für die Bezahlkarte. In der "Welt am Sonntag" widersprach er der Darstellung der Grünen, die Karte könne problemlos ohne eine bundesgesetzliche Regelung eingeführt werden. Falls es in der Bundesregierung zu keiner Einigung komme, werde Sachsen-Anhalt zwar auch im Alleingang vorgehen, erklärte Haseloff. Ohne ein Bundesgesetz bestehe aber die Gefahr, dass Asylbewerber den Landkreis wechselten. Zudem sei "die Gefahr groß, dass uns bei Klagen die Gerichte unsere jeweiligen Regelungen kassieren".