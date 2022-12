Besonders unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern bis 29 Jahren sind viele der Meinung, bislang nicht ausreichend vorgesorgt zu haben: Das sagen in dieser Altersgruppe fast zwei Drittel aller, die mitgemacht haben. Auch in der Altersgruppe der Menschen ab 65 erklärt aber fast die Hälfte, noch Nachholbedarf zu haben.

Interessant: Vor allem die jüngeren Teilnehmerinnen und Teilnehmer wären nach eigener Aussage bereit, mehr Geld zurückzulegen – und dafür jetzt weniger in der Tasche zu haben.

Schon jetzt sparen der Erhebung zufolge vier von zehn Menschen in Mitteldeutschland regelmäßig Geld oder legen es an. 15 Prozent aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer räumten allerdings ein, aktuell gar kein Geld zurückzulegen. Auch hier zeigt sich: Es sind eher die Jüngeren, die regelmäßig Geld zur Seite legen: Während es in den Altersgruppen bis 49 jeweils fast die Hälfte ist, legt von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ab 65 nur noch jeder Dritte regelmäßig Geld zur Seite.