97 Schulen in Sachsen-Anhalt bekommen in den nächsten Jahren finanziellen Unterstützung in Millionenhöhe. Sie ist Teil einer bundesweiten Initiative zur Unterstützung von sogenannten "Brennpunktschulen". Für die kommenden zehn Jahre bekomme Sachsen-Anhalt 238 Millionen Euro, also 23,8 Millionen Euro pro Jahr, sagte Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) am Dienstag. Die gleiche Summe gebe das Land dazu.