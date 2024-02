Bildrechte: picture alliance / Hauke-Christian Dittrich | Hauke-Christian Dittrich

Bildung Thüringer Schulen erhalten 230 Millionen Euro aus Bundesprogramm

Hauptinhalt

06. Februar 2024, 17:45 Uhr

Thüringen erhält in den nächsten zehn Jahren aus dem so genannten Startchancen-Programm des Bundes 230 Millionen Euro. Das Geld soll in den Ausbau von rund 100 Schulen fließen. Dafür gibt es spezielle Kriterien.