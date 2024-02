Bund und Länder haben sich auf ein milliardenschweres Programm zur Förderung von Schulen an sozialen Brennpunkten geeinigt. Wie die Kultusministerkonferenz am Freitag beschloss, sollen in den kommenden zehn Jahren 20 Milliarden Euro in das sogenannte Startchancen-Programm fließen. Demnach will der Bund jährlich eine Milliarde Euro beisteuern, von den Ländern kommt pro Jahr eine weitere Milliarde Euro hinzu.