Ein bisschen wollen sie alle wie Andi sein

Andreas Obst spielt Basketball nicht für Fame, nicht für Ruhm also. Andreas Obst spielt Basketball, weil er das Spiel liebt. "Das ist das, wofür ich mich entschieden habe und was mich glücklich macht", sagte er vor der letzten Weltmeisterschaft 2019. Ganz knapp schaffte er es damals in den Kader, spielte kaum eine Rolle. Deutschland schied in der Vorrunde aus.

Mit Niederlagen kann Andreas Obst nicht so gut umgehen. "Es kann auch mal passieren, dass er sich danach eine Weile nicht meldet", erzählte Simone Fischer, seine Mutter. Doch schon bald treiben ihn Misserfolge nur noch mehr an. "Keine Ahnung, wo dieser Ehrgeiz herkommt", sagt Obst. "Ich habe ihn einfach schon immer gehabt." Sein Motto damals wie heute: "Einfach durchziehen." Viele Worte braucht Andreas Obst nicht.

Kann auf dem Parkett auch emotional sein: Andreas Obst war bereits bei der letztjährigen Heim-EM ein Leistungsträger der Nationalmannschaft. Nun die Krönung bei der WM. Bildrechte: dpa

Dabei weiß er offenbar, wie Basketball-Profis auf Karriere-Leitern steigen sollten: Schritt für Schritt. Aus Bamberg ging es nach Gießen und Gotha, jeweils für mehr Spielzeit. Dann ein Gastspiel beim spanischen Erstligisten Obradoiro, eine neue Kultur, auch abseits des Parketts. Anschließend eine größere Rolle beim deutschen Play-off-Team aus Ulm. Vor zwei Jahren schließlich der Wechsel zum FC Bayern München, damit angekommen auch in der Euroleague. Stetig und geduldig nach oben, immer mit beiden Füßen auf dem Boden, wohl auch deshalb ohne große Rückschläge.

Noch heute nimmt sich Andreas Obst in jedem Sommer die Zeit für seinen Heimatverein. Beim USV Halle trifft er dann alte Freunde und nimmt an einem Jugendtraining teil. Ganz viele Fragen fragen ihn dann die Mädchen und Jungs und wuseln mit ihren Bällen um ihn herum. Basketball-Profi werden – er gibt ihnen das Gefühl, dass sie das auch schaffen können. Er ist noch immer einer von ihnen. Ein bisschen wollen sie alle wie Andi sein.

Andreas Obst hat oft Recht

Jetzt wollen Kinder auf der ganzen Welt wie Andi sein. So eiskalt die Würfe aus der Distanz verwandeln. So cool bleiben, wenn es wichtig ist. So wirken, als würde einen dieser ganze Rummel nicht beeindrucken. Als gäbe es nur zwei Körbe, zehn Spieler auf dem Feld und einen Ball. Als spiele es keine Rolle, wie diese Spieler heißen. Kochen alle nur mit Wasser. Und wer trifft, hat Recht. Andreas Obst hat oft Recht.

Weltmeister also. Wie konnte es nur so weit kommen? Sigrun Koch, seine Jugendtrainerin aus Halle, sagte in der MDR-Doku: "Diese Unterstützung, dieser Rückhalt, den er immer hatte durch seine Familie war extrem wichtig." Stimmt, sagt Andreas Obst, denn: "Sie haben mir immer den nötigen Freiraum gelassen und mich einfach bei allem unterstützt."

Stolzer Opa: Dieter Obst 2019 bei der Premiere der MDR-Doku "Plan A" in Halle. Bildrechte: MDR/Hartmut Bösener

Fans von Andi

Das fing bei Opa Dieter damals im Garten an. Der Korb hing an der Hauswand. Bis es dunkel wurde spielte Andi am Wochenende. Dribbeln auf Pflastersteinen. Die Nachbarn waren genervt. Heute liegt der Korb als Erinnerung im Schuppen. Auch die Nachbarn sind stolz.

Und Opa erst. Bei fast jedem Spiel war er früher dabei – egal, wo. "Wir hatten mit Basketball nix am Hut", sagte er einmal. "Aber dann sind wir Fans geworden." Fans vom Sport. Aber vor allem: Fans von Andi. Und die versammelten sich am Sonntagnachmittag in einem halleschen Restaurant, um den WM-Triumph gemeinsam zu feiern.

Der Keller von Dieter Obst ist schon lange ein Andi-Obst-Museum mit allerlei Erinnerungsstücken. Auch ein gerahmtes Trikot von der Nationalmannschaft hängt dort an der Wand. "Für den besten Opa der Welt", steht darauf geschrieben, darunter ein Herz gemalt.

"Was uns allen wichtig ist, ist die Familie, diese Zugehörigkeit", erklärte der Opa mit Blick auf das Trikot. Er müsse unheimlich stolz auf seinen Andi sein, oder? "Auf jeden Fall", sagte Dieter Obst mit brüchiger Stimme nur noch – und hatte Tränen in den Augen.