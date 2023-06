Wer am Dienstag mit dem Auto unterwegs ist, muss sich auf zwei gesperrte Autobahnauffahrten an der A9 und der A38 einstellen. An der A9 ist bei Halle-Brehna die Auffahrt in Fahrtrichtung München gesperrt. An der A38 wird bei Sangerhausen-West die Auffahrt Richtung Göttingen dicht gemacht.