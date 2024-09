Kreuz Rippachtal A38 bleibt teilgesperrt: Reparatur der Fahrbahn bis Ende der Woche

Hauptinhalt

04. September 2024, 11:12 Uhr

Die A38 zwischen dem Kreuz Rippachtal und Leuna ist in Richtung Göttingen voraussichtlich wohl noch bis Ende der Woche gesperrt. Dort hatte es zwei Unfälle mit Explosionen, einem Toten und mehreren Verletzten gegeben. Dabei wurde auch die Fahrbahn in Mitleidenschaft gezogen. Die Reparatur dauert länger als zunächst geplant. Am Mittwoch soll es weitere Prognosen zum Verlauf der weiteren Arbeiten geben.