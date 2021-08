Außer in Deuben sind in Sachsen-Anhalt noch vier weitere Anlagen in Betrieb, in denen Braunkohle zur Energiegewinnung verfeuert wird. Das Industriekraftwerk Deuben ist das älteste und nach dem Kraftwerk Schkopau gemessen an der Leistung das zweitgrößte Kraftwerk des Landes. Das Kraftwerk in Schkopau ist die einzige Anlage, die in großem Stil Strom ins öffentliche Netz einspeist. Es soll bis Ende 2034 vom Netz gehen. Bei den restlichen Kraftwerken handelt es sich um Industriekraftwerke, die lediglich Überschüsse ins öffentliche Netz einspeisen, oder kleine Anlagen, mit denen Unternehmen für ihre Produktion Strom gewinnen. Für sie steht noch kein genaues Abschaltungsdatum fest.