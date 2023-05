Zeitz 13-Jähriger richtet Waffe auf Autofahrerin

In Zeitz im Burgenlandkreis hat ein 13-Jähriger am Freitagabend einen "schusswaffenähnlichen Gegenstand" auf eine Autofahrerin gerichtet. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war die Frau daraufhin geflüchtet.

Die Einsatzkräfte konnten den 13-Jährigen später in einer sechsköpfigen Gruppe aufgreifen. Die Polizei stellte bei dem Jungen eine sogenannte "Softairwaffe" sicher. Bei einem 15-Jährigen wurde zudem ein verbotener Schlagring gefunden. Die beiden Jungen wurden anschließend an ihre Eltern übergeben. Es wurden Ermittlungen aufgenommen. Softairwaffen verschießen kleine Kugeln, die oft aus Kunststoff bestehen. Sie sehen scharfen Waffen zum Verwechseln ähnlich. Solche Spielzeugwaffen dürfen nur in verschlossenen Behältnissen in der Öffentlichkeit transportiert werden. Schießen ist nur auf dem eigenen Grundstück oder auf dem Schießplatz erlaubt.