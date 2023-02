Rotkäppchen-Sekt aus Freyburg Die Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH (Freyburg/Burgenlandkreis) blickt auf eine lange Geschichte zurück.



Sie begann 1856, als Moritz und Julius Kloss gemeinsam mit Carl Foerster in Freyburg an der Unstrut eine Weinhandlung gründeten.



Die Sekt-Marke Rotkäppchen gibt es laut einem Firmensprecher seit 1894.



Heute gilt die Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH mit Sitz in Freyburg (Unstrut) in Deutschland als Marktführer beim Sekt. Das Unternehmen beschäftigt an neun Standorten insgesamt rund 1.000 Menschen.