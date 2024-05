Auch am Mittwoch steht wieder eine Trainingseinheit an. Am Nachmittag wird Bundespräsident. Frank-Walter Steinmeier, der abends dann beim beginnenden Katholikentag in Erfurt erwartet wird, die Mannschaft besuchen. Sicher hat er motivierende Worte dabei, damit der Wunsch aller nach einem neuen Sommermärchen vielleicht in Erfüllung geht.