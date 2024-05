Julian Vonarb wurde 1972 in Freiburg (Baden-Württemberg) geboren und schloss nach dem Abitur eine Ausbildung zum Bankkaufmann ab. In Frankfurt studierte er von 1996 bis 2000 Betriebswirtschaft. Zeitgleich arbeitete er als Mitglied der Geschäftsleitung in der Frankfurter Commerzbank, wo er bis 2016 blieb. 2016 zog er nach Bad Köstritz und machte sich als Unternehmensberater selbstständig, ehe er 2018 Oberbürgermeister von Gera wurde. Damals trat der parteilose Politiker ohne Unterstützerliste an. Dieses Mal steht das parteiübergreifende "Bündnis Gera" hinter ihm. Er ist verheiratet, hat fünf Kinder und wohnt in Gera.

Kurt Dannenberg ist 55 Jahre alt und wurde in Hilten (heute Ortsteil von Neuenhaus in Niedersachsen) geboren. Nach der Schule schlug er einen militärischen Karriereweg ein, absolvierte den Grundwehrdienst bei der Bundeswehr und schloss eine Ausbildung zum Offizier an. Er studierte Maschinenbau in Hamburg und war für die Bundeswehr mehrere Male in Afghanistan - unter anderem als Kommandeur des Panzerpionierbataillons 701 aus Gera. Von 2011 bis 2012 absolvierte er ein zweites Studium zum Master of Advanced Studies in internationaler und europäischer Sicherheitspolitik an der Universität Genf. Für die Bundeswehr war er bis 2014 tätig. Sein Rang ist Oberstleutnant im Generalstabsdienst. Seit 2014 ist er Bürgermeister und Dezernent für Sicherheit, Finanzen und den Bürgerservice der Stadt Gera. 2017 trat er in die CDU ein. Dannenberg ist ledig und hat ein Kind. Er lebt mit seiner Familie in Gera.