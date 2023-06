Der Tag beginnt für Susi Erbe früh: Der Wecker klingelt schon um kurz nach sechs. Dann zieht sie ihre sechsjährige Tochter Emily an und frühstückt mit ihr, bevor sie die Kleine in den Kindergarten bringt. Dort ist Emily bis 15 Uhr.

Soweit so normal. Doch diese Normalität ist für Susi Erbe durchaus etwas Besonderes. Denn die 28-Jährige ist geistig behindert und lebt mit ihrer Tochter in einer stationären Einrichtung für begleitete Elternschaft in Naumburg. Das ist eine Wohngruppe, in der sieben Familien in eigenen Wohnungen leben, sich einen Garten und einen Gemeinschaftsraum teilen. Die Familien werden da unterstützt, wo sie Hilfe brauchen – etwa bei Arztterminen, beim Einkaufen oder bei Behördenterminen.