Es ist laut. In schrillen Tönen schlägt Metall auf Metall. Langsam fährt Denise Schmidt in ihrem Rollstuhl an riesigen Maschinen vorbei. Fast zwölf Jahre hat sie hier selbst gearbeitet – in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung der Lebenshilfe in Tangerhütte. Hier arbeiten Menschen mit Behinderung nicht nur in der Metall- sondern auch Holzverarbeitung, im Bereich Verpackung und der Montage.