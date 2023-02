In knapp einem Jahr sollen die ersten Hospiz-Bewohner einziehen. Sie erwarten nach Aussage des Sprechers 16 Zimmer mit Balkon und Blick in die Natur. Außerdem sei jeder Raum mit einem barrierefreien Bad ausgestattet.

Die Stiftung gibt an, dass sie auch ökologische Aspekte aufgreifen will. So sei etwa geplant, dass Dach zu bepflanzen und Erdwärme zu nutzen. Das Hospiz wird demnach zwar die gleiche Ausstattung wie ein Krankenhaus haben, soll aber nicht so aussehen. Deshalb werde das Gebäude mit natürlichen Materialien und Pastelltönen gestaltet.