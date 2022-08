Ihr werde vorgeworfen, sich 2014 als Schülerin einer zehnten Klasse eines Gymnasiums, radikalisiert zu haben. Sie soll damals den Entschluss gefasst haben, sich in das Gebiet des IS zu begeben um sich der Terrororganisation anzuschließen. Außerdem – so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft – soll sie sich am Aufbau eines religiös-fundamentalistischen Staates nach den Regeln der Scharia beteiligt haben.