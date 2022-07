Verbunden mit einem besonderen Ort, wird das Lesen für Kinder zu einem kleinen Abenteuer. Bildrechte: imago images / Westend61

1. Gemeinsam Lesen

Gerade am Anfang ist Lesen für Kinder noch sehr mühsam. Sie entziffern den Text mit höchster Konzentration Buchstabe für Buchstabe, Wort für Wort. Das ist sehr anstrengend und wenig motivierend. Deshalb ist es besser, gemeinsam zu lesen und sich zum Beispiel immer nach einer Seite abzuwechseln. So kann sich das Kind zwischendurch entspannen und die Geschichte genießen.



2. Verständnisvoll und geduldig sein

Wenn Sie ihr Kind auf jeden Fehler hinweisen, wird es sich wahrscheinlich dem Lesen verschließen und die Lust verlieren. Statt zu kritisieren, ist es besser ihr Kind zu fragen, wie Sie helfen können und zusammen über Lösungen nachzudenken.



3. Rituale rund ums Lesen

Verbinden Sie das Lesen mit schönen Ritualen. Sie könnten zum Beispiel eine besondere Lesekerze anmachen, eine spezielle Teesorte trinken oder gemeinsam eine gemütliche Leseecke bauen. So wird das (Vor-)Lesen zum besonderen Erlebnis.



4. Einen guten Zeitpunkt wählen

So lange ihr Kind noch nicht flüssig Lesen kann und es als anstrengend empfindet, fühlt sich das Lesen auch nicht nach einer angenehmen Freizeitbeschäftigung an. Deshalb kann es hilfreich sein, zu einem Zeitpunkt zu lesen, an dem das Kind einen Vorteil darin sieht. Wenn Sie zum Beispiel abends fragen „Willst du schon ins Bett oder noch 15 Minuten lesen?“, wird ihr Kind wahrscheinlich lieber lesen, um noch länger wach bleiben zu können.



5. Fortschritte festhalten

Nichts motiviert mehr, als zu merken, dass man besser wird. Gerade wenn ihr Kind selbst noch keinen Fortschritt merkt, ist es wichtig, auch kleine Entwicklungen zu loben und damit zu signalisieren, dass sich die Mühe lohnt. Zusätzlich können Sie den Fortschritt auch dokumentieren, in dem sie jeden Monat ein Video drehen oder zählen, wie viel Wörter ihr Kind in einer Minute lesen kann.