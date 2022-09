Am Depot soll drei Tage lang gefeiert werden. Bildrechte: MDR/Michael Voß

Fest in Naumburg: Das ist vom 16. bis 18. September geplant Gefeiert werden soll an drei Tagen im Umfeld der Haltestelle Poststraße am Straßenbahn-Depot. Im Festzelt wird es musikalisch, dazu fährt am Freitag zwischen 16 und 18 Uhr eine musikalische Bahn für Kinder. Von 20 bis 23 Uhr ist sie für Jedermann unterwegs.



Am Sonnabend findet ein Teil der Aktionen auch auf dem Bahnhofsvorplatz statt. Gefeiert wird dann an den beiden Haltestellen Hauptbahnhof sowie Poststraße (Depot) von 10 bis 18 Uhr. Musikalisch geht es bis in die Nacht weiter.



Am Sonntag wird das Jubiläumsfest am Depot fortgesetzt. Am Wochenende dabei sind unter anderem die Nahverkehrsfreunde Naumburg und Jena, die Unstrutbahn, die Thüringer Straßenbahnfreunde mit Modellbahnanlage, die Oldtimerfreunde Weißenfels und viele mehr. Hüpfburg, Flohmarkt usw. wird es außerdem geben, ebenso Führungen durch das historische Ringbahndepot (nach Anmeldung).



Quelle: Naumburger Straßenbahn GmbH