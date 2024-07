Zehn Monate dicht Saale-Sperrung bei Bad Kösen: Tourismus-Unternehmen wollen vor Gericht ziehen

20. Juli 2024, 11:39 Uhr

Die Saale ist bei Bad Kösen im Burgenlandkreis am Dienstag kurzfristig gesperrt worden. Grund sind Bauarbeiten an der Bahnstrecke, die über den Fluss führt. Zehn Monate lang soll die Saale gesperrt bleiben. Für den Tourismus auf dem Wasser wird nun nach Lösungen gesucht. Unternehmen beklagen bereits am ersten Wochenende Verluste – und kündigen an, deswegen vor Gericht zu ziehen.