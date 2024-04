Imagekampagne Weißenfels will Weinstadt werden

22. April 2024, 12:07 Uhr

Das Saale-Unstrut-Tal im Burgenlandkreis gilt als das Weinanbau-Gebiet in Sachsen-Anhalt. Hotspots sind die Weinorte Freyburg und Naumburg. Nun will auch die Stadt Weißenfels an ihrem Image als Weinstadt arbeiten. Nach dem Willen von OB Martin Papke soll der Weinanbau mehr gefördert und alte Weinterrassen wiederbelebt werden.