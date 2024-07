Besonders positiv werden in den Rezensionen das Preis-Leistungsverhältnis, das freundliche Personal sowie die gepflegten Anlagen hervorgehoben, teilt das Portal mit. Aber auch die Rutschen, der Sprungturm und der Kinderbereich seien positiv erwähnt worden.



Auch Schwimmmeister Marco Drehse kennt die Vorzüge des Schwimmbades in Nebra: "Wir haben hier eines der größten Freibäder im Umkreis – mit Ausblick, Sprungturm, großer Rutsche. So in Kombination hat das sonst keiner mehr", sagt er MDR SACHSEN-ANHALT.

