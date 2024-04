Es ist eindeutig ihr Lieblingsplatz. Einer, an dem sie einen gehörigen Teil ihrer Lebenszeit verbracht haben und immer noch verbringen: Roswitha und Uwe Bach kümmern sich um das Biesebad in Osterburg – ehrenamtlich.

Uwe Bach war 20 Jahre lang Schwimmmeister in dem alten Flussbad. Er, seine Kinder und seine Enkel hätten dort Schwimmen gelernt; das Biesebad sei wie ein zweites Zuhause, sagt der Osterburger.

Gerade für ihn ist das Flussbad der ideale Ort: Uwe Bach ist aktiver Schwimmer und trainiert dort in der Biese. Die ausgewiesene Strecke sei 90 Meter lang, da käme man leicht auf ein paar Kilometer. Er angelt auch gern – natürlich in der Biese. Bach ist außerdem Hobby-Ornithologe, arbeitet intensiv mit der Vogelschutzwarte in Steckby zusammen. Während der Arbeiten im Biesebad beobachtet er zu gern die Greifvögel. Während des Gesprächs mit MDR SACHSEN-ANHALT zieht ein Rotmilan seine Kreise über den Köpfen.