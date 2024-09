"Oh Gott!", sagt Manuel Neumann beim Blick in den Spiegel. Die Perücke ist vom hastigen Aufsetzen ganz verstrubbelt. Zusammen mit seinem bestem Kumpel Raik Fernau überlegt er, wie das auf der Bühne verhindert werden kann. "Vielleicht klappt es, wenn ich die Perücke verkehrt herum aufsetze", schlägt Fernau vor. Neumann setzt sie ihm locker auf, sodass er sie problemlos abnehmen kann. Sie probieren es noch einmal, die Musik beginnt von vorn.

Wenige Stunden vorher beim Schneider Jörg-Andreas List in Osterfeld: Neumann begutachtet die Naht seines weißen Paillettenkleids. "Da kratzt nichts mehr", sagt List stolz. "Sensationell", erwidert Neumann. Die beiden haben zusammen die Kostüme für die Travestieshow entworfen. List ist dafür zuständig, die Ideen Neumanns zu verwirklichen. Dafür reicht die Nähmaschine allein nicht aus. Für die Perücke des Amy-Winehouse-Kostüms hat List eine beleuchtete Minibar in den Bienenkorb eingebaut und für das Mireille-Mathieu-Kostüm hat er ihm Armverlängerungen mit Gummihänden gebastelt.

Neumann ist immer noch voller Energie, obwohl er heute schon seine Schicht in einer Dialysepraxis in Weißenfels hinter sich hat. Abseits der Bühne ist er Pflegekraft und schließt dort die Patienten an die lebenswichtigen Maschinen an. Wie ein Wirbelwind desinfiziert er nach jeder Benutzung die Apparate und Liegen, wechselt Schläuche, begrüßt und verabschiedet die Patienten.