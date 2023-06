Wasserwandern ist, wie der Name schon sagt: Wandern, nur eben auf dem Wasser. Ein paar Tage oder einige Wochen könnt ihr mit eigener Körperkraft in einem Kanu, Kajak oder auch in einem Ruderboot über kleinere Flüsse oder durch eine Seenlandschaft fahren. Zelt, Proviant und Kleidung werden in meist wasserdichten Behältern im Boot transportiert, denn jeden Tag steuert ihr ein Tagesziel an und übernachtet meist auf einem Campingplatz oder eben etwas komfortabler, in einer Ferienwohnung direkt an der Flußroute.