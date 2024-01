Die Stadt Weißenfels im Burgenlandkreis erhält rund zwei Millionen Euro Fördermittel aus dem Programm "Lebendige Zentren". Wie die Stadt mitteilte, überreicht der Präsident des Landesverwaltungsamtes, Thomas Pleye, den Förderbescheid am Montagnachmittag auf der Schlossterrasse Neu-Augustusburg an Oberbürgermeister Martin Papke (CDU) .

Die Stadt will das Geld demnach für Sanierungsarbeiten am Museum Schloss Neu-Augustusburg einsetzen. In dem Gebäude befindet sich unter anderem das Schuhmuseum. Unter anderem sollen die Schlossmauer und der Pfeiler im Kellergeschoss des nördlichen Westflügels erneuert werden.