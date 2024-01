So kann also ein Kranichbeobachtungszentrum in Kelbra gefördert werden, während Unternehmen aus Sachsen-Anhalt vom Geld des Kohleausstiegs nicht profitieren. Das sei ein Konstruktionsfehler, kritisiert auch Marco Langhof, Präsident der Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände Sachsen-Anhalt (AWSA): "Die wesentlichen Mittel werden ausgereicht an Kommunen oder an wissenschaftliche Einrichtungen. Das heißt, der Strukturwandel umfasst eigentlich den wirtschaftlichen Strukturwandel nicht und das ist ein wirklich gravierendes Problem."