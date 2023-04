Die entlaufenen Stinktiere aus dem Waldzoo Gera halten sich offenbar in Kleingärtenanlagen am Stadtrand auf. Wie Tiergartenleiter Florian Weise MDR THÜRINGEN sagte, hatten Kleingärtner aus Lusan und nahe Thieschitz die Tiere getrennt voneinander gesichtet.

Laut Weise will man sie dort zur Ruhe kommen lassen, damit sie nicht weiterziehen. Deswegen werde auch auf den weiteren Einsatz von Spürhunden verzichtet. Mit Lebendfallen sollen die Tiere dann eingefangen werden. Möglich wäre aber auch, sie per Hand zu fangen, weil sie an Menschen gewöhnt seien.