Es soll laut Unternehmensangaben die erste ihrer Art in Europa sein: Bei Südzucker in Zeitz entsteht eine Produktionsanlage für nachhaltige Lösungsmittel. Das Tochterunternehmen Crop Energies investiert eigenen Angaben zufolge mindestens 120 Millionen Euro. Es seien rund 50 Arbeitsplätze für "hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter" geplant. Ab Sommer 2025 sollen sie in Zeitz aus Bio-Ethanol Bio-Essigester, auch Ethylacetat genannt, herstellen.