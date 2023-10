Salz wird aus Kavernen an die Oberfläche gepumpt

Tief unter der Erde spült der Salzhersteller Ciech künstlich geschaffene Hohlräume – sogenannte Kavernen – im Salzsattel unter Staßfurt aus. Die Sole wird an die Oberfläche gepumpt. Das Salz kristallisiert und wird dann getrocknet: ein komplexer Vorgang. Die Größe der Salzkörner wird genau gesteuert.

450.000 Tonnen Salz pro Jahr

Und aus dem Salzkorn kann einiges werden: Salz für Industrieprodukte zum Beispiel. Der größere Teil soll aber zu hochreinen Tabletten gepresst werden. Bis zu 180.000 Stück entstehen pro Stunde.

450.000 Tonnen Salz kann der Hersteller pro Jahr am Standort produzieren. Es handelt sich um die größte Einzelinvestition der Fimengeschichte der polnischen Ciech-Gruppe. "Eine der großen drei Anwendungen ist die Wasseraufbereitung durch Salztabletten", sagt Philipp Kley, Geschäftsführer von Ciech Salz Deutschland. Salztabletten kommen in Wasser-Enthärtungsanlagen und Multifunktionsfiltern zum Einsatz. "Die andere Anwendung ist Speisesalz, so wie Sie es kennen", so Kley. "Aber es geht dann auch in die Speiseproduktion mit ein." Der Salzhersteller arbeitet auch mit dem Lebensmittelkonzern Cargill zusammen. Bis zu 180.000 Tabletten werden pro Stunde gepresst. Bildrechte: Tom Gräbe

Das dritte wesentliche Anwendungsgebiet der Produkte sei die Elektrolyse, ein chemisches Verfahren zur Herstellung von Wasserstoff, sagt Kley. Dort werde Salz in großen Mengen gebraucht.

Nun ein Salz- und Sodawerk in Staßfurt

Der polnische Chemiekonzern Ciech expandiert. "Zusammen mit dem benachbarten Sodawerk, das vor ungefähr 15 Jahren von der Ciech-Gruppe gekauft wurde, haben wir mehrere hundert Millionen in Deutschland investiert", so Geschäftsführer Kley. "Für uns ist es das Tor nach Deutschland und in die westeuropäischen Märkte." Philipp Kley ist Geschäftsführer von Ciech Salz GmbH in Deutschland. Bildrechte: Tom Gräbe

Sodaproduktion nebenan

Die Ciech-Gruppe gehört in der Region Staßfurt im Salzlandkreis mit mehr als 600 Mitarbeitern zu den größten Arbeitgebern. Rund ein Viertel ist im neuen Salzwerk beschäftigt. Nur einen Steinwurf vom neuen Salzwerk entfernt liegt das Sodawerk. In Staßfurt wird seit 140 Jahren Soda hergestellt. Um Produktionsabwässer, die aus der Sodaproduktion in die Bode fließen, gibt es seit Jahren Streit. Mit der Einleitgenehmigung beschäftigten sich zur Zeit Gerichte.

Im Salzwerk ermögliche die moderne Anlagentechnik eine sehr gute und niedrige Abfall- und Emissionsbilanz, teilt Ciech mit. Es würden keine Abfallströme in industriellen Mengen in irgendeiner Form direkt in die Umwelt geleitet. Das Abwasser, dass das Salzwerk verlässt, ist laut Ciech nur leicht belastet und könne in öffentlichen Klärwerken aufbereitet werden. Die restlichen Abfälle sollen unter Tage eingelagert werden. Das neue Salzwerk in Staßfurt Bildrechte: Tom Gräbe