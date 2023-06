In Halle ist eine 18-Jährige nach dem Konsum von Ecstasy-Tabletten gestorben. Wie die Staatsanwaltschaft Halle MDR SACHSEN-ANHALT am Freitag bestätigte, starb sie bereits in der Nacht zum vergangenen Samstag bei einer Party im Stadtteil Trotha. Zeugen hätten bestätigt, dass auf der Feier Ecstasy konsumiert worden sei.