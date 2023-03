108 Jahre alt Was man von der ältesten Frau Sachsen-Anhalts lernen kann

Ihren 108. Geburtstag hat Gerlinde Meyer Anfang März im Pflegeheim gefeiert. Ganz standesgemäß mit einer großen Geburtstagstorte, einem Ständchen und einem Gläschen Eierlikör. Das gesamte Personal hatte dabei Tränen in den Augen. Denn 108 Jahre ist ein stolzes Alter. Und jeder denkt: Wie schafft sie das? Wie macht sie das? Was kann man von ihr lernen?

Auch die Pflegedienstchefin stellt sich solche Fragen: "Was man sich so abguckt? Also sie ist ja mit dem, was sie hat, einfach unendlich zufrieden. Und das guckt man sich ein bisschen ab. Ein Handy ist nicht wichtig, ein teurer Urlaub ist nicht wichtig oder sonst irgendwas. Sondern einfach das, was man hat – und das sollte man einfach mehr schätzen."