Pyrotechnik geworfen Zwischenfall bei Mitgliederversammlung der SPD in Halle

Auf eine Veranstaltung der SPD in Halle ist am Donnerstag Pyrotechnik geworfen worden. Verletzt wurde niemand. An der Mitgliederversammlung im Stadtteil Halle-Neustadt hat auch der Bundestagsabgeordnete Karamba Diaby teilgenommen, der bereits 2020 Morddrohungen erhalten hatte.