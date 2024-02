So lief die Elefantengeburt ab Zoodirektor Müller: "22 Monate trägt eine Elefantenkuh. Die Geburt verlief erstaunlich ruhig. Wir hatten in den frühen Morgenstunden die Anzeichen der nahenden Geburt. Dann ging alles ganz schnell: Um 2:43 Uhr kam das Kleine zur Welt. Die Mutter hat sich von Anfang an blendend um den Kleinen gekümmert. Er trank dann auch schon innerhalb von einer halben oder Dreiviertelstunde. Das lief bilderbuchmäßig.



Tana, die große Schwester, ist fast acht Jahre alt. Sie hat die Mama sogar bei der Geburt unterstützt, hat sich auch ein bisschen um den kleinen Bruder gekümmert. Die jüngere Schwester Tamika ist mit ihren vier Jahren eher noch im Kinderalter, neugierig, und gibt auch mal kleine Stöße in Richtung des Kalbs. Das ist eine ganz dynamische Familiensituation."