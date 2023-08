Im Zoo Leipzig geht die Zusammenführung der Elefantenherde voran. Zehn Tage nach der Geburt des jüngsten Elefantenbabys wurde das Rüssel-Quartett gemeinsam auf die Anlage gelassen. Der jüngste und noch namenlose Spross von Elefantenkuh Rani habe nun auch erstmals direkten Kontakt zu seinen Halbgeschwistern Akito (zehn Monate) und Zaya (drei Monate) gehabt, teilte der Zoo am Dienstag mit. Bisher habe das Elefantenmädchen nur mit der sieben Monate alten Halbschwester Bao Ngoc die Anlage geteilt.



Seniorkurator Johannes Pfleiderer zieht ein positives Fazit: "Vor allem die drei Kälber, die in der Entwicklung Ranis Tochter einiges Voraus haben, zeigten großes Interesse beim ersten Aufeinandertreffen, suchten immer wieder Kontakt zu ihr und wollten sie sichtbar zum Mitspielen animieren." Die 15 Jahre alte Rani passe allerdings gut auf, dass ihre Tochter immer bei ihr bleibt. "Sie schirmt sie auch sanft vor den etwas übermütigen Kälbern ab", zeigt sich Tierpfleger Pfleiderer zufrieden. In den nächsten Tagen soll die Herde weiterhin stundenweise zusammengelassen werden.