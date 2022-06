Sonderzug aus Detmold Hunderte Schüler besuchen Franckesche Stiftungen in Halle

Die Franckeschen Stiftungen in Halle hatten am Dienstag 700 Schülerinnen und Schüler aus Detmold zu Gast, deren Gesamtschule in Detmold nach August-Hermann-Francke benannt ist. Für die Stiftungen war der Besuch eine logistische Herausforderung.