In den Umbau der Leitstelle flossen insgesamt 180.000 Euro. Ein Großteil der Kosten wurden dabei in die Kommunikationstechnik investiert. "Nach den erfolgreichen Umbaumaßnahmen entspricht unsere Verkehrsleitstelle (...) dem modernsten Stand der Technik", so Vinzenz Schwarz vom Vorstand der Havag.

Die Durchsagen an den Haltestellen sollen in Zukunft verständlicher sein (Symbolbild). Bildrechte: dpa

Durch die neue Technik sollen Durchsagen an Haltestellen in Zukunft besser verständlich sein. Außer über die Durchsagen und Anzeigetafeln an den Haltestellen können sich Kundinnen und Kunden aber auch online auf der Internetseite der Havag oder in diversen Apps über das Verkehrsgeschehen informieren.