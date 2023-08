Masernschutz Impfberatung nach mehreren Masern-Fällen in Halle

Nach mehreren Masern-Fällen in Halle bietet die Stadt im August und September Impfberatungen an. Zuletzt waren der Stadt 15 Masern-Ausbrüche gemeldet worden. In den vergangenen Jahren hatte es dagegen keine Erkrankungen gegeben. Seit März 2020 gilt das Masernschutzgesetz, nach dem unter anderem Lehrer und medizinisches Personal eine Impfung gegen das Virus nachweisen müssen.