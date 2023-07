Nachdem in zwei Schulen in Halle am Montag Fälle vom Masern gemeldet wurden, können mehrere Personen nun die Quarantäne verlassen. An einer Grundschule in Halle-Neustadt waren zehn Quarantänen ausgesprochen worden, acht gelten nun nicht mehr. Das teilte die Stadt am Mittwoch mit.

An einer Berufsschule wurden fünf Quarantänen ausgesprochen, die weiterhin in Kraft sind. Die Stadt teilte zudem mit, dass keine weiteren Infektionsfälle gemeldet wurden.

Kein Zusammenhang zwischen zwei Fällen

An der Grundschule in Neustadt war ein Lehrer einer ersten Klasse erkrankt. Daraufhin war der Unterricht am Montag ausgefallen. Drei Kinder und sieben Lehrerinnen und Lehrer mussten in Quarantäne. Seit Dienstag war die Schule wieder in Betrieb.

Auch an einer Berufsschule in Halle war eine "jugendliche Person" am Montag an Masern erkrankt. Das hatte die Stadtverwaltung mitgeteilt. Zuerst hatte das Internetportal "Dubisthalle" berichtet.

Ein Sprecher der Stadt sagte am Montag: "Nach derzeitigem Kenntnisstand ist kein Zusammenhang zwischen den Fällen erkennbar." Es gab ermittlungen zum Impfstatus. Über den Masern-Ausbruch hatte zunächst die Mitteldeutsche Zeitung berichtet.

Impfpflicht seit 2020

Masern sind hochansteckend. Die fieberhafte Viruserkrankung kann auch zu schweren Komplikationen, wie bespielsweise Hirnhautentzündungen, führen. Im März 2020 ist das Masernschutzgesetz in Kraft getreten. Seit 2022 gilt es vollständig. Per Gesetz müssen Mitarbeitende an Schulen und Kitas sowie Kita-Kinder und Schülerinnen und Schüler eine Impfung gegen Masern nachweisen. Die Fälle von Masern in Deutschland waren dem Robert Koch-Institut (RKI) zufolge zuletzt sehr niedrig.