Nachdem es am Mittwoch in Halle bei mehr als zehn Personen Durchsuchungen wegen Videos, in denen Missbrauch an Kindern zu sehen sein soll, gegeben hat, hat das Polizeirevier Halle auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT nun weitere Details bekanntgegeben. Bei den Verdächtigen handelt es sich demnach um Männer und Frauen im Alter von 23 bis 63 Jahren. Die Mehrheit der Verdächtigen seien deutsche Staatsbürger. Zuerst hatte die "Mitteldeutsche Zeitung" über die Razzia berichtet.